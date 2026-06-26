IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長がNNNのインタビューに応じ、イランへの核問題をめぐり高濃縮ウランの所在を確認することが重要との認識を示しました。

イランの核問題をめぐっては、イランがどの程度IAEAによる査察を受け入れるかが焦点となっています。この点についてグロッシ事務局長は、査察の受け入れ自体はすでにアメリカとイランの間で合意済みとの認識を示した上で、その具体的な方法についてイランとの協議を急ぐ考えを示しました。

IAEA・グロッシ事務局長

「イランへの査察を再開するための具体的な方法の検討を進める必要がある」

また、イランは核兵器開発につながる高濃縮ウランを一定量、保有していますが、アメリカは引き渡しを要求しています。この点について、グロッシ氏は次のように述べました。

IAEA・グロッシ事務局長

「まずは高濃縮ウランの所在と正確な量を確認する必要がある」

グロッシ氏は、高濃縮ウランの多くが西部の都市イスファハンにある核施設に保管されているとの見方を示すと共に、所在の確認を進めたい考えを示しました。

グロッシ氏はまた、核不拡散の重要性について次のように述べました。

IAEA・グロッシ事務局長

「もし核保有国が18〜20か国存在していたら、事態はエスカレートして核兵器使用が現実になっていたはず」

その上で、核軍縮に向けて日本が果たす役割への期待感を示しました。

グロッシ氏は、今年末で任期を終える国連のグテーレス事務総長の後任選びに立候補していますが、アメリカと中国・ロシアの対立で機能不全が指摘されている国連安全保障理事会の改革については「非常に複雑なプロセスが必要になる」と述べ、各国の理解を得るために粘り強い話し合いが必要だとの認識を示しました。