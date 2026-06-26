6月16日、東京ディズニーリゾートの駐車場料金が値上げされた。チケット代や食事代も上がるなか、家族連れにとってディズニーはますます「特別な場所」になっている。

【画像】「高い」と話題、値上げされた東京ディズニーリゾートの駐車場料金

また近年、SNS上では、キャラクターを“推し”としてディズニーを楽しむ常連ゲストと、初めて訪れるゲストや子ども連れとの距離感やルールをめぐる議論も見られる。

値上げが続く「夢の国」は、いま誰にとっての特別な場所になっているのか。歴30年のディズニーファンに話を聞いた。

子ども連れが戸惑う“お金以外の”ハードル

東京ディズニーリゾートの「値上げ」が止まらない。

運営元のオリエンタルランドは、維持コストの増加や利用状況、市場価格などを理由に、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーの駐車場料金を6月16日から改定した。

普通乗用車は3000円から4000円に、大型車は5000円から6000円に、原付を含む二輪車は500円から1000円に。駐車料金の値上げは、およそ10年ぶりとなる。

車で来園する家族連れにとっては、入園前から出費が増えることになる。

一方で、来園時の負担は金銭面だけに限らない。園内では、「Dオタ」と呼ばれる常連ゲストの間で共有される“暗黙のルール”が、初めて訪れるゲストや子ども連れの家族にとって新たなハードルになりつつある。

とりわけSNSで議論になっているのが、キャラクターグリーティング中の駆け寄りや、距離感をめぐるトラブルだ。

今月中旬にはキャラクターのグリーティング中に親子に割り込まれた女性のX投稿が賛否両論を巻き起こした。

グリーティングとは、ミッキーやミニー、ドナルドなどのキャラクターに会って、挨拶したり、一緒に写真を撮ったりする体験のことだ。

投稿主の女性は「自分の番」になった時にキャラクターと一緒に写真を撮るのではなく、キャラクター単体を撮影する行為（ワンショ）を行なっていた。そこで親子に割り込まれたため、直接抗議をしたという。

このポストに対しては「投稿者の気持ちが分かる」「親子はルールやマナーを守るべき」「割り込みは良くない」というコメントがついた一方、「普通はワンショなんて知らない」「グリーティングの順番待ちルールなんて普通の人には分からないから、親子には割り込んだ意識もないのでは」という声もあった。

「オタクの中では当たり前のルールでも、一般の来場客や子どもたちは知らないですよね」

そう語るのは、ディズニーファン歴30年以上のAさんだ。

園内でのグリーティングをめぐるトラブルは、ゲストが列に並んで順番にキャラクターと写真を撮る「整列グリーティング」ではなく、主にキャラクターの周りをグリーティングしたいゲストが取り囲む「フリーグリーティング」で起きやすいという。

では、フリーグリーティングでは、具体的にどのようなルールが共有されているのか。

「フリーグリーティングでは、ゲストがキャラクターの周りを囲みます。その中で、キャラクターに指名された人から順番に話したり、写真を撮ってもらえたりするんです。

個別に対応できない時は、キャラクター単体で『じゃあ目線を合わせるから、各々撮ってね』という形になることもあります。

キャラクターと一定の距離を保つことは、多くのオタクたちの中で暗黙のルールになっていますが、観光客や子どもたちの中には、憧れのキャラクターを見つけると近づいて写真を撮ろうとすることもありますよね。

そこで、一部のオタクの間では『自分たちはルールを守っているのに』という不満が生まれてしまうのだと思います」

“同担拒否”はディズニーにも…キャラクターをめぐる複雑な距離感

園内を歩くキャラクターと偶然出会えるのが、フリーグリーティングの魅力だ。しかし一部の常連ゲストの間では、キャラクターが“出てきやすい時間帯”や“待ち合わせ場所”が、ある程度知られているという。

「正確に決まっているわけではないんですけど、常連になると『だいたいこの時間に出てくるよね』という感覚が分かってきます。ゲストから見える場所にキャラクターの出入口があるので、出待ちをしているオタクもいますよ。

最近は、キャラクターごとに担当のキャストが付き添っているので、急に駆け寄った場合は、『危ないからちょっと待っててね』とか、『次に呼ばれるまで、ここで待っててね』と言って、公平に対応しようとはしてくれています」（同）

それでも、子どもに厳しく当たってしまう常連ゲストは、一定数いるそうだ。

「ディズニーオタク同士にも“同担拒否”が一定数います。たとえばミッキーが好きな人でも、『同じミッキー好きの人は苦手』という感覚です。

たとえば、自分の近くに小さな子どもがいると、キャラクターはその子に反応しやすいんです。そうすると、『自分はずっと待っていたのに、キャラクターが子どもの方を見てしまう』と不満に思ってしまう人もいます。

なかには、『あの子がいるせいでキャラクターが私の方を見てくれない』と声に出したり、すねた態度を取ったりする人もいますよ。

もちろん全員がそうではありませんが、自分の好きなキャラクターを“自分だけの推し”のように感じてしまうからこそ、子どもに対しても厳しくなってしまうことがあるんです」（同）

一般のゲストや子どもにとって、そうした暗黙のルールが分からないのも無理はない。

Aさんは、キャラクターを見つけて駆け寄る子どもの姿を、どう受け止めているのか。

「常連だからといって、そのキャラクターはその人だけのものではないですよね。自分だって、たった一度のキャラクターとの出会いがきっかけで好きになっているかもしれない。

オタクとして日常的に楽しむのも大事なんですけど、遠方から来た子どもにとっては、その日が初めての特別な日かもしれないんです。

だから、キャラクターと写真が撮れたら、その子にとっては忘れられない体験になる。そう考えると、『微笑ましく思えるぐらいの余裕があってもいいんじゃないかな』と思います」（同）

“暗黙ルール”に運営が出した回答は…

こうしたゲスト同士の温度差や、フリーグリーティングにおける“暗黙のルール”について、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドの広報担当者に見解を求めたところ、次のような回答が得られた。

「東京ディズニーランドや東京ディズニーシーのゲストが、安全で質の高いエンターテイメントを楽しめるよう、『エンターテイメントショーの安全に関する基本方針』を定めています。また、ゲストの皆さまには利用約款や滞在中のお願いを公式サイトでご案内しています」

そのうえで、「個別のゲスト同士のやり取りや特定の事案については、お答えすることが難しいです」と回答。一方で、「パーク内で利用約款やお願い事項に抵触すると判断される行為を見かけた場合には、キャストからお声がけをさせていただき、しかるべき対応を取らせていただいています」としている。

なお、利用約款では、他のゲストの迷惑となる行為や、パーク運営に支障をきたす行為などが禁止事項として定められている。

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「安全で質の高いエンターテイメント」を掲げる夢の国に、常連ゲストと一般ゲストの間の“見えないハードル”が生まれつつある今、ゲスト同士の思いやりもまた欠かせないのかもしれない。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班