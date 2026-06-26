ワールドカップ、グループステージの３試合目。



この試合の結果次第でサッカー男子日本代表の運命が決まる重要な一戦。



相手は決勝トーナメント進出を争うスウェーデンです。

６月２６日の試合は日本時間午前８時キックオフとあって…



（通勤途中の人）「きょうは仕事なので残念ながら後から追っかけですね。仕事中はちょっと見られないので」





立ち止まるたびに試合を確認していたこちらの男性はー（通学途中の人）「いまから学校に行ってきます。家でゆっくり見たいですけど、学校があるので隠れて見ようかなと思います」リアルタイムで試合を見るのは難しいという人も多い一方でー（野見山アナウンサー）「スポーツバーは多くの人でにぎわっています」札幌市内のスポーツバーは熱気に包まれていました。

（野見山アナウンサー）「平日ですが…？」



（スポーツバーの人）「お休みをとってきました。この日のために仕事を休みました」



（野見山アナウンサー）「授業は？」



（大学生）「ない…本当はある、あるけど日本を応援するしかないっしょー！」

日本のグループステージ最後の試合が動いたのは後半１１分でした。



前田大然選手の２大会連続のゴールで日本が待望の１点を奪います。



しかし、日本は直後の後半１７分。



相手にミドルシュートを決められ、試合はすぐさま振り出しに戻されてしまいます。

ワールドカップの盛り上がりはこんなところでも…



（鷲見記者）「北海道産のカニが並ぶ市場にもサッカー熱が広がりを見せています」



札幌市にある中央卸売市場の場外市場です。



２６日朝も多くの観光客でにぎわう中でー



（鷲見記者）「何を見ているんですか？」



（愛知県から来た人）「サッカーを見ています」



（鷲見記者）「観光中ですよね？」



（愛知県からの観光客）「はい、観光中ですけどやっぱり４年に１度なのでこれは見るしかない。でも北海道のものも見たいので同時進行です」

店員もいつも通り接客をしていますがー



客足が落ち着くと、食堂のテレビで試合結果を確認しています。



（場外市場北のグルメ 及川晋悟さん）「仕事が手につかない感じ。盛り上がりつつ仕事しつつ半々でやっています」



同点となった日本はその後も相手の猛攻撃を受けますが…



試合終盤に２３歳の若き守護神がビッグセーブを連発し、ことごとく相手のシュートを防ぎます。



すると、運命の瞬間が…



グループステージを突破した日本は、決勝トーナメント１回戦でサッカー王国・ブラジルと対決します！

試合結果を受けて、札幌では号外が配られました。



（サッカーファン）「ブラジルに勝ったらすごいと思うので頑張ってほしい」



連日、熱い戦いが続く今回のワールドカップ。



日本代表が決勝トーナメント進出を決め、応援にますます力が入りそうです。