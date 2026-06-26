大空を飛ぶことを夢見るタツベイや空を飛ぶポケモンたちがテーマのグッズが7月4日よりポケモンセンターに登場ビニール傘やループ紐付きぬいぐるみなど多数ラインナップ
ポケモンは、大空を飛ぶことを夢見るタツベイや空を飛ぶポケモンたちをテーマにしたグッズを7月4日よりポケモンセンターで発売する。なお、ポケモンセンターオンラインでは、7月2日10時より取扱いが開始される。
グッズには、ビニール傘やトートバッグをはじめ、ぬいぐるみバッジなどがラインナップ。ほかにも、素材やデザインの異なる生地が重なり合うことで立体的な奥行きが楽しめるカーテンや、ループ紐付きのぬいぐるみ、ホウオウをイメージしたサンキャッチャーなど、部屋を彩る雑貨も揃っている。【メインアート】
メインアートには、ボーマンダの背に乗せてもらったタツベイや、フライゴンに抱きかかえてもらったナックラー、そしてカイリューなどのポケモンたちが楽しげに空を飛ぶようすが描かれている【商品詳細】
ぬいぐるみ Soaring Dreams ボーマンダ&タツベイ 3,960円
ぬいぐるみ Soaring Dreams フライゴン&ナックラー 3,960円
アクリルミラー Soaring Dreams ボーマンダ&タツベイ 2,420円
メモスタンド Soaring Dreams タツベイ 2,640円
ポーチセット Soaring Dreams 2,750円
ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams ボーマンダ 1,760円
ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams フライゴン 1,760円
ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams カイリュー 1,760円
ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams チルタリス 1,760円
ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams ドードリオ 1,760円
セパレートカーテン Soaring Dreams 3,300円
ビニールトートバッグ Soaring Dreams 3,850円
Wpc. ビニール傘 Soaring Dreams 3,300円
つながるスウィングアクリルチャーム Soaring Dreams 770円
ガーランドカード Soaring Dreams 1,100円
パスポートケース&ラゲッジタグセット Soaring Dreams 2,860円
ウィンドウステッカー Soaring Dreams 1,100円
A4 3ポケットクリアファイル Soaring Dreams 385円
ペーパークリップ Soaring Dreams 660円
透明マスキングテープ Soaring Dreams 660円
サンキャッチャー Soaring Dreams ホウオウ 4,400円
箱入りキャンディ Soaring Dreams 1,512円
ウォーターボトル Soaring Dreams 1,870円
ピタッとくっつくタオル Soaring Dreams 1,650円
TO DOふせん Soaring Dreams 880円
ぬいぐるみ
アクリルミラー
メモスタンド
ポーチセット
ぬいぐるみバッジ
セパレートカーテン
ビニールトートバッグ
Wpc. ビニール傘
つながるスウィングアクリルチャーム
パスポートケース&ラゲッジタグセット
サンキャッチャー
箱入りキャンディ
ウォーターボトル
ピタッとくっつくタオル
TO DOふせん
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