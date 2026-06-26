ポケモンは、大空を飛ぶことを夢見るタツベイや空を飛ぶポケモンたちをテーマにしたグッズを7月4日よりポケモンセンターで発売する。なお、ポケモンセンターオンラインでは、7月2日10時より取扱いが開始される。

グッズには、ビニール傘やトートバッグをはじめ、ぬいぐるみバッジなどがラインナップ。ほかにも、素材やデザインの異なる生地が重なり合うことで立体的な奥行きが楽しめるカーテンや、ループ紐付きのぬいぐるみ、ホウオウをイメージしたサンキャッチャーなど、部屋を彩る雑貨も揃っている。

【メインアート】

メインアートには、ボーマンダの背に乗せてもらったタツベイや、フライゴンに抱きかかえてもらったナックラー、そしてカイリューなどのポケモンたちが楽しげに空を飛ぶようすが描かれている

【商品詳細】

ぬいぐるみ Soaring Dreams ボーマンダ&タツベイ 3,960円

ぬいぐるみ Soaring Dreams フライゴン&ナックラー 3,960円

アクリルミラー Soaring Dreams ボーマンダ&タツベイ 2,420円

メモスタンド Soaring Dreams タツベイ 2,640円

ポーチセット Soaring Dreams 2,750円

ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams ボーマンダ 1,760円

ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams フライゴン 1,760円

ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams カイリュー 1,760円

ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams チルタリス 1,760円

ぬいぐるみバッジ Soaring Dreams ドードリオ 1,760円

セパレートカーテン Soaring Dreams 3,300円

ビニールトートバッグ Soaring Dreams 3,850円

Wpc. ビニール傘 Soaring Dreams 3,300円

つながるスウィングアクリルチャーム Soaring Dreams 770円

ガーランドカード Soaring Dreams 1,100円

パスポートケース&ラゲッジタグセット Soaring Dreams 2,860円

ウィンドウステッカー Soaring Dreams 1,100円

A4 3ポケットクリアファイル Soaring Dreams 385円

ペーパークリップ Soaring Dreams 660円

透明マスキングテープ Soaring Dreams 660円

サンキャッチャー Soaring Dreams ホウオウ 4,400円

箱入りキャンディ Soaring Dreams 1,512円

ウォーターボトル Soaring Dreams 1,870円

ピタッとくっつくタオル Soaring Dreams 1,650円

TO DOふせん Soaring Dreams 880円

ぬいぐるみ

アクリルミラー

メモスタンド

ポーチセット

ぬいぐるみバッジ

セパレートカーテン

ビニールトートバッグ

Wpc. ビニール傘

つながるスウィングアクリルチャーム

パスポートケース&ラゲッジタグセット

サンキャッチャー

箱入りキャンディ

ウォーターボトル

ピタッとくっつくタオル

TO DOふせん

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