ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１３８０近辺＝ロンドン為替 ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１３８０近辺＝ロンドン為替

ドル円１６１．７０近辺、ユーロドル１．１３８０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、為替市場は米長期金利の小幅な低下を眺めて、ややドル売りの動きが先行している。



ドル円は、東京時間に付けた高値161.85円から161.54円まで下押ししたのち、足元では161.70円近辺で揉み合っている。162.00円の手前では本邦当局への介入警戒感が根強く、ドル指数の上値の重さとともに上値が抑えられている。



ユーロドルは、ドル安の動きに歩調を合わせる形で、本日安値1.1354円から1.1383円付近まで買い戻されている。ただし、欧州時間に目立った経済指標の発表を控えていないこともあり、現時点での値幅は30ポイント弱と限定的な動意にとどまっている。



USD/JPY 161.69 EUR/USD 1.1380

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