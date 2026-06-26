さっぱりだれで箸進む◎やわらか蒸し鶏レシピ

今年も暑い夏がやってきましたね。今日は、暑い日でも食べやすい「さっぱり系の蒸し鶏レシピ」をご紹介します。食べやすいだけでなく、油を使わずに蒸しているのでヘルシーさも魅力です。そして、どのレシピもレンジで簡単に作れます。

▼ 夏にぴったり。さっぱりレモンねぎだれ

鶏肉に酒などをかけてレンジで加熱している間に、レモン汁、ねぎ、醤油などを混ぜてレモンねぎだれを作っておきます。できあがったら、蒸し鶏をカットしてたれをかければ、暑い日にも箸が止まらない蒸し鶏に。



▼ しっとり蒸し鶏にシンプルな醤油だれが合う

鶏肉をレンジで加熱する前に酢をなじませます。このひと工夫で鶏肉がしっとりやわらかになるんです。蒸し鶏から出た汁と醤油などを混ぜたら、鶏のうま味が詰まったたれがあっという間にできあがり。





※食中毒予防のため、食肉を調理する際は内部までしっかり加熱するようにしましょう。

（目安：食材の中心部分の温度が75℃以上で1分以上）

▼ 基本の蒸し鶏はソースやたれをアレンジしやすい

基本の蒸し鶏は覚えておくと便利です。たれをかけてそのまま食べても良いですし、サラダや和え物などにほぐして加えることもできますよ。







レンジで作れる蒸し鶏を3品ご紹介しました。火を使わないので、暑い日も作りやすいのではないでしょうか。ぜひ、お好みの蒸し鶏を作ってみてください。