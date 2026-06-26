昨年の「Ｍ−１グランプリ」優勝でブレーク中のたくろう・きむらバンド、赤木裕が２５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。納言・薄幸とトークを繰り広げ「【Ｍ-１王者】たくろうの解散危機をきむらバンドが語るも赤木は驚きの反応！赤木の結婚報告にきむらがクレーム！完全に酔っ払った赤木の珍発言とは【納言幸のやさぐれ酒場】」と題した動画が公開された。

幸が「ケンカとかになることもないですか？」と聞くと、きむらは「それこそホンマに一回…。もうこれ、何年前かな？８年前ぐらいになるんすかね？もう劇場はすぐ入れたんですけど。そっから、ちょっと、あんまり、うまくいかないみたいな時期があったんですよ」と切り出した。

きむらは「赤木を僕が飯に誘ったんですよ。２人で飯行ったんですよ。僕が『いや、最近ちょっと、うまくいってないな…。どうにかした方がいいんじゃないか？』みたいな話し合いを持ちかけて。で、赤木、そんときもお酒を飲んでて。終盤ぐらいで（赤木が）『いや、もう限界ですわ！もう、ホンマに自分に限界を感じてて。今のままじゃ何もできないと思うんですよ！』みたいな。結構、言ってきて」と振り返った。

つづけて「そんなこと思ってたんや…と。そんな気持ちもつゆ知らず。申し訳なかったなって。ちょっと反省して。別れた後、僕は劇場に戻って。当時、自分らの漫才とかが録画されてて。ディスクみたいなのに。朝６時ぐらいまで全部見て。こんなんできるかな？みたいなメモを結構して。次の日、会うて。持っていこうと思って。こんなのどう？って」とコンビ間の深刻な状態を改善しようと思って行動したことを回想。

きむらは「採用されんでもええけどと思って。『きのうの赤木が無理って、自分に限界感じてるっていう話なんやけどさ…』って言ったら…。（赤木が）『いや、言ってないすよ？』って。ええー？ですよ…。『いや、いや…、きのう言ってたで？』って言ったら『いや、言ってないっすねぇ。言ってたとしたら、たぶん、お酒飲んでたんちゃいます？お酒の勢いちゃいます？僕は（限界とは）思ってないです』って言われて…」と、赤木が前日の言動を全く覚えてなかったことを明かした。

幸は「嘘でしょー？」と苦笑。きむらが「あ、こいつとはそない話し合いを真面目にしても、しゃあなやろなって。良い諦めがついたんですよ」と話すと、赤木は爆笑しながら「ほんま？初めて聞いた」と話していた。