熊本ヴォルターズ、主将を務めた磯野寛晃が複数年契約「VoltersRedの皆様には本当に感謝」

熊本ヴォルターズは6月26日、磯野寛晃と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。翌シーズンまでの複数年契約となる。

現在28歳の磯野は、186センチ84キロのシューティングガード兼スモールフォワード。直方高校、日本体育大学を経て、2019－20シーズンに越谷アルファーズの特別指定選手としてBリーグデビューを飾った。翌シーズンは練習生として熊本に加わり、2021年2月に選手契約を締結。その後は熊本一筋で、キャプテンを務めた2025－26シーズンはレギュラーシーズン全60試合に出場し、1試合平均5.2得点3.1リバウンド1.5アシストを記録した。

磯野は公式HPで「2026-27シーズンも熊本ヴォルターズでプレーさせていただける事となりました。2025-26シーズン、どんなに苦しい状況でもたくさんの声援を送ってくださったVoltersRedの皆様には本当に感謝してます。また、バスケットLIVEでの、たくさんのFireをいただき年間On Fire賞にしていただきました。重ねてお礼申し上げます」とコメントし、「さて、2026-27シーズンはBリーグ改革もあり、B.LEAGUE ONE というカテゴリーになり最初のシーズンとなります。レギュラーシーズン60試合、目の前の1試合にチーム全員で全力で勝ちを掴み取りにいきます。そして、その先の優勝だけを求めて戦っていければと思っております。2026-27シーズンも更なる熱い声援をよろしくお願いします！」と意気込んだ。

なお、熊本は26日時点で山本翔太、石川海斗、保坂晃毅、モッチラミン、澤邉圭太、山田安斗夢、グレゴリー・エチェニケとの契約継続、LJ・ピーク、藤澤尚之、ジャスティン・マッツ、笹倉怜寿の加入を発表している。