来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇６月２９日
０８：５０ 日・商業動態統計
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・経済信頼感
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
◇６月３０日
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・経常収支
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・消費者物価指数
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇７月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２２：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※香港市場が休場
◇７月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※米・独立記念日の振り替え休日の前日で債券市場が短縮取引
◇７月３日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
※日・閣議
※独立記念日の振り替え休日で米国市場が休場
◇７月４日
００：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
◎決算発表・新規上場など
○６月２９日
決算発表：ナガイレーベ<7447>，象印<7965>，しまむら<8227>
○６月３０日
決算発表：インテＧ<192A>，アンドＳＴ<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｊフロント<3086>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，ベビカレ<7363>，三陽商会<8011>，高島屋<8233>，スローガン<9253>
※東証グロース上場：ネイス<589A>
※海外企業決算発表：ナイキ
○７月１日
決算発表：ＫＴＫ<3035>，フイルコン<5942>
○７月２日
決算発表：イーサポート<2493>，クスリアオキ<3549>，ダイセキ<9793>
○７月３日
決算発表：暁飯島<1997>，アスクル<2678>，バイク王<3377>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ワールド<3612>，メディ工房<3815>，川口化<4361>，エクスＭ<4394>，マルマエ<6264>，ハイデ日高<7611>，リヒトラブ<7975>，キユソ流通<9369>，北恵<9872>，アークス<9948>
出所：MINKABU PRESS
◇６月２９日
０８：５０ 日・商業動態統計
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・経済信頼感
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
◇６月３０日
０４：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・経常収支
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・消費者物価指数
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
◇７月１日
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・消費者態度指数
１５：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・ウォーシュＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演
２２：３０ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
２２：３０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
※香港市場が休場
◇７月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１８：００ ユーロ・失業率
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・製造業新規受注
※米・独立記念日の振り替え休日の前日で債券市場が短縮取引
◇７月３日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
※日・閣議
※独立記念日の振り替え休日で米国市場が休場
◇７月４日
００：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言
○６月２９日
決算発表：ナガイレーベ<7447>，象印<7965>，しまむら<8227>
○６月３０日
決算発表：インテＧ<192A>，アンドＳＴ<2685>，ピックルス<2935>，スターマイカ<2975>，Ｊフロント<3086>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，ベビカレ<7363>，三陽商会<8011>，高島屋<8233>，スローガン<9253>
※東証グロース上場：ネイス<589A>
※海外企業決算発表：ナイキ
○７月１日
決算発表：ＫＴＫ<3035>，フイルコン<5942>
○７月２日
決算発表：イーサポート<2493>，クスリアオキ<3549>，ダイセキ<9793>
○７月３日
決算発表：暁飯島<1997>，アスクル<2678>，バイク王<3377>，霞ヶ関Ｃ<3498>，ワールド<3612>，メディ工房<3815>，川口化<4361>，エクスＭ<4394>，マルマエ<6264>，ハイデ日高<7611>，リヒトラブ<7975>，キユソ流通<9369>，北恵<9872>，アークス<9948>
出所：MINKABU PRESS