森保ジャパンの現在地を映し出したスウェーデン戦の90分。確かな成熟を示した一方で、浮き彫りになった課題【Ｗ杯】
【Ｗ杯GS第３節】日本 １−１ スウェーデン／現地６月25日／ダラス・スタジアム
日本代表はグループステージ最終戦で、スウェーデンと１−１で引き分けた。勝点５でＦ組２位を確保。３大会連続となるグループステージ突破を自力で決め、決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）では優勝候補ブラジルとの大一番に臨む。
勝利こそ逃したものの、スウェーデン戦の90分は、森保ジャパンの現在地を映し出す内容だった。
攻守両面で積み重ねてきた成熟を示した一方で、世界の頂点を狙うための課題も浮き彫りになった。最大の収穫は、相手の強みを消しながら試合をコントロールする「戦い方」が定着していることだ。
森保一監督は「選手たちが、相手がやろうとする意図をしっかり把握したうえで、相手の強みを消し、粘り強く戦ってくれた。守備から攻撃につなげて先制点を奪えた」と評価。さらに「日本が世界のトップを目ざすなかで、常にグループリーグを自力で突破することを今大会でも続けられた。日本サッカーが確実に成長している」と胸を張った。
実際、オランダ、チュニジア、スウェーデンという異なるタイプの３か国を相手に、無敗で突破。しかも３試合とも３バックの組み合わせを変更しながら、大きく守備組織を崩さなかったことは、チーム全体の成熟度を物語っている。
中盤で攻守のバランスを取った鎌田大地も「何も悲観する内容ではなかった。８年間、積み上げてきたものがある。決勝トーナメントでも特別なことをする必要はなく、いつも通りやるだけ」と積み重ねへの自信を口にする。
この試合では、スウェーデン自慢のアレクサンデル・イサク、ヴィクトル・ヨケレス、アントニー・エランガという強力な前線に対し、セカンドボールを回収しながら主導権を握る時間帯も少なくなかった。
田中碧も「守備は特段ピンチもなく、自分たちも良い形でチャンスを作れた。グループステージ突破を自力で決めたことはポジティブに捉えたい」と振り返り、「前回大会よりも大会を通した手応えはある」と成長を実感している。
攻撃面では、堂安律と前田大然のホットラインが大きな収穫となった。
56分、堂安の絶妙なスルーパスに反応した前田が冷静に流し込み、待望の先制点を奪う。試合前からイメージを共有していた形だったという。
堂安は「大然とは試合前にあのプレーを話していた。彼なら絶対に背後へ走ると思っていた」と明かし、前田も「逆サイドにある時に、中へ入ることを律と話していた。それがうまくいった」と息の合った連係を喜んだ。
さらに堂安自身も初先発となったシャドーで躍動。「楽しかった。守備でも自分の良さを出せたし、非常にやりがいを感じながらプレーしていた」と、新たなオプションとして手応えを掴んでいる。
一方で課題も明確だった。その先制ゴールからわずか数分後、センターバックのヴィクトル・リンデレフを起点としたシンプルな展開から、ヨケレスと絡んだエランガの左足シュートで追いつかれた。
中村敬斗が短いソックスを理由に履き替えを命じられ、一時ピッチを離れた影響も多少あったかもしれないが、得点後のマネジメントは１つのミスが明暗を分ける決勝トーナメントに持ち越したくない課題だ。
アクシデントで前半途中に退いた板倉滉に代わり、３バック中央を担っていた谷口彰悟は「あれをゴラッソで片付けてはいけない。もう１人、２人と寄せてコースを限定することが必要」と指摘。「ブラジルはああいう一つの隙を確実に仕留めてくる。より人数をかけるところは、かけなければいけない」と次戦への警戒を強めた。
押し込みながら追加点を奪えなかった決定力も改善点だ。鎌田は「失点は課題だけど、それ以上に今日は攻撃でもっと鋭さが出せたと思う」と振り返り、田中も「あの時間帯でもう１点、決め切れれば結果は違った」と悔しさをにじませた。それでも終盤、勝ち急がず試合を締めたゲームマネジメントは大きな成長と言える。
日本代表はグループステージ最終戦で、スウェーデンと１−１で引き分けた。勝点５でＦ組２位を確保。３大会連続となるグループステージ突破を自力で決め、決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）では優勝候補ブラジルとの大一番に臨む。
勝利こそ逃したものの、スウェーデン戦の90分は、森保ジャパンの現在地を映し出す内容だった。
森保一監督は「選手たちが、相手がやろうとする意図をしっかり把握したうえで、相手の強みを消し、粘り強く戦ってくれた。守備から攻撃につなげて先制点を奪えた」と評価。さらに「日本が世界のトップを目ざすなかで、常にグループリーグを自力で突破することを今大会でも続けられた。日本サッカーが確実に成長している」と胸を張った。
実際、オランダ、チュニジア、スウェーデンという異なるタイプの３か国を相手に、無敗で突破。しかも３試合とも３バックの組み合わせを変更しながら、大きく守備組織を崩さなかったことは、チーム全体の成熟度を物語っている。
中盤で攻守のバランスを取った鎌田大地も「何も悲観する内容ではなかった。８年間、積み上げてきたものがある。決勝トーナメントでも特別なことをする必要はなく、いつも通りやるだけ」と積み重ねへの自信を口にする。
この試合では、スウェーデン自慢のアレクサンデル・イサク、ヴィクトル・ヨケレス、アントニー・エランガという強力な前線に対し、セカンドボールを回収しながら主導権を握る時間帯も少なくなかった。
田中碧も「守備は特段ピンチもなく、自分たちも良い形でチャンスを作れた。グループステージ突破を自力で決めたことはポジティブに捉えたい」と振り返り、「前回大会よりも大会を通した手応えはある」と成長を実感している。
攻撃面では、堂安律と前田大然のホットラインが大きな収穫となった。
56分、堂安の絶妙なスルーパスに反応した前田が冷静に流し込み、待望の先制点を奪う。試合前からイメージを共有していた形だったという。
堂安は「大然とは試合前にあのプレーを話していた。彼なら絶対に背後へ走ると思っていた」と明かし、前田も「逆サイドにある時に、中へ入ることを律と話していた。それがうまくいった」と息の合った連係を喜んだ。
さらに堂安自身も初先発となったシャドーで躍動。「楽しかった。守備でも自分の良さを出せたし、非常にやりがいを感じながらプレーしていた」と、新たなオプションとして手応えを掴んでいる。
一方で課題も明確だった。その先制ゴールからわずか数分後、センターバックのヴィクトル・リンデレフを起点としたシンプルな展開から、ヨケレスと絡んだエランガの左足シュートで追いつかれた。
中村敬斗が短いソックスを理由に履き替えを命じられ、一時ピッチを離れた影響も多少あったかもしれないが、得点後のマネジメントは１つのミスが明暗を分ける決勝トーナメントに持ち越したくない課題だ。
アクシデントで前半途中に退いた板倉滉に代わり、３バック中央を担っていた谷口彰悟は「あれをゴラッソで片付けてはいけない。もう１人、２人と寄せてコースを限定することが必要」と指摘。「ブラジルはああいう一つの隙を確実に仕留めてくる。より人数をかけるところは、かけなければいけない」と次戦への警戒を強めた。
押し込みながら追加点を奪えなかった決定力も改善点だ。鎌田は「失点は課題だけど、それ以上に今日は攻撃でもっと鋭さが出せたと思う」と振り返り、田中も「あの時間帯でもう１点、決め切れれば結果は違った」と悔しさをにじませた。それでも終盤、勝ち急がず試合を締めたゲームマネジメントは大きな成長と言える。