「悔しすぎる」「めちゃくちゃ良い守備だった」どうしてファウルに？ 田中碧の“圧巻ボール奪取”シーンにファン疑問「厳しかった」「ひどい」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第３戦でスウェーデン代表と対戦し、１−１でドロー。グループ２位で決勝トーナメント進出を決めた。
そんな一戦で、田中碧の守備に対するファウル判定が脚光を浴びている。
注目を集めたのは17分の場面だ。敵陣でスウェーデンGKからのパスを受けたヤシン・アヤリに対し、田中が素早く距離を詰める。巧みに身体を入れてボールを奪い切り、ショートカウンターにつながりそうな場面だったが、主審はファウルを宣告。田中は人差し指を振り、ノーファウルをアピールした。
試合を配信したDAZNは試合後、公式Xとインスタグラムでこのシーンを公開。「『ファウルじゃないよ！！（笑）』田中碧が素晴らしいボール奪取でピンチの芽を摘む！！」と題して投稿すると、多くのファンが反応した。
SNS上では、「どこがファウルなん？」「絶対にファウルじゃない」「お手本のディフェンス」「コレはひどい」「今回の審判厳しかったな」「謎ジャッジ」「悔しすぎる」「めちゃくちゃ良い守備だった！」などの声が相次いだ。
ファウルを取られなければ、日本にとって絶好の攻撃機会となる可能性もあっただけに、この判定は試合後もファンの間で議論を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どこが？」まさかのファウル判定…田中碧の完璧なボール奪取シーン！
そんな一戦で、田中碧の守備に対するファウル判定が脚光を浴びている。
注目を集めたのは17分の場面だ。敵陣でスウェーデンGKからのパスを受けたヤシン・アヤリに対し、田中が素早く距離を詰める。巧みに身体を入れてボールを奪い切り、ショートカウンターにつながりそうな場面だったが、主審はファウルを宣告。田中は人差し指を振り、ノーファウルをアピールした。
SNS上では、「どこがファウルなん？」「絶対にファウルじゃない」「お手本のディフェンス」「コレはひどい」「今回の審判厳しかったな」「謎ジャッジ」「悔しすぎる」「めちゃくちゃ良い守備だった！」などの声が相次いだ。
ファウルを取られなければ、日本にとって絶好の攻撃機会となる可能性もあっただけに、この判定は試合後もファンの間で議論を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「どこが？」まさかのファウル判定…田中碧の完璧なボール奪取シーン！