「怒っていた理由がある」なぜ不満そうだった？ 日本代表10番が交代時の“怒り”に言及「ちょっと言いたくて」【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデンと対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴールを許し、１−１のドローに終わった。この結果、２位通過が確定した日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。
この試合で、右シャドーで先発した堂安律は、66分で交代した際に不満そうな表情を見せていた。
試合後、その点に言及した10番は、「それについてちょっと言いたくて。あれは監督にも怒っていないですし、ちょっと怒っていた理由があるので。大会が終わったら話すので。それだけ、違うと書いておいてください」と説明した。
交代に対して、怒りを露わにしたわけではないようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
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試合後、その点に言及した10番は、「それについてちょっと言いたくて。あれは監督にも怒っていないですし、ちょっと怒っていた理由があるので。大会が終わったら話すので。それだけ、違うと書いておいてください」と説明した。
交代に対して、怒りを露わにしたわけではないようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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