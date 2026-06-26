―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の6月24日から25日の決算発表を経て26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ -14.40 6/25 1Q -11.33

<2796> ファマライズ 東Ｓ -5.63 6/25 本決算 2.94

<8276> 平和堂 東Ｐ -3.08 6/25 1Q -16.82

<4716> 日本オラクル 東Ｓ -2.12 6/25 本決算 －

<6279> 瑞光 東Ｐ -0.22 6/25 1Q 赤拡



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。



株探ニュース