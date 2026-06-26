田村淳が戦国ゲーム「秀吉の憂鬱」をAIで開発中　「信長の野望」ファンが作る“天下維持シミュレーション”

元「ロンドンブーツ1号2号」の田村淳さんが6月26日、AIを駆使してゲーム開発に挑戦していることを自身のXで明かしました。

淳さんは「信長の野望からインスピレーションを受けて、秀吉の憂鬱というゲームを作ってますが……うまくいかない。完成したらテストプレイしてくれる人探してます」とつぶやき、開発中のゲームタイトルが「秀吉の憂鬱」であることも公表しています。

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■ 目指すは豊臣政権の長期維持 歴史のifを紡ぐシミュレーション

投稿に添付された動画によると、本作はそのタイトルから連想される通り、戦国時代を終わらせて天下統一を果たした豊臣秀吉を主役に据えた歴史シミュレーションゲームであるもよう。

従来の多くの戦国ゲームのように「一大名から天下統一を目指す」のではなく、「すでに天下を取った状態から、いかに豊臣家による長期政権を維持するか」という、これまでにない独自のコンセプトが最大の特徴となっています。

プレイヤーは秀吉となり、政権交代や内乱の危機をはらむ戦国末期を舞台に、次々と巻き起こる歴史イベントに対して決断を下していくことになります。淳さんは「正解はない。あなたの選択が、新たな歴史をつくる」と語っており、プレイヤーの選択次第で豊臣政権を未来へ導くことができる、奥深いマルチな歴史のifを楽しめる作品を目指しているもようです。

■ 「アメトーーク！」で明かされた開発の難航 「コーエーテクモ」にプレゼンも計画中？

この「秀吉の憂鬱」の開発秘話については、6月25日に放送されたバラエティ番組「アメトーーク！」の「AIと友だち芸人」内でも本人の口から熱く語られていました。

長年の「信長の野望」ファンである淳さんは、昨今のAI技術を活用して一念発起しゲーム開発をスタートさせたものの、実際のゲーム作りは早くも難航。

そこで、本家「信長の野望」の開発元である大手ゲームメーカー・株式会社コーエーテクモゲームスに直接プレゼンをして協力を仰ぐため、自らプロモーション用の動画や資料を作成したという背景が明かされました。

スタジオでは、作成した資料について「コーエーさんが俺の話を聞いてくれるわけないでしょ！」とやや弱気な姿勢も見せていた淳さんですが、番組の出演者陣からはそのクオリティやコンセプトの斬新さに絶賛の声が上がっていました。

現在は完成後のテストプレイヤーを募集している段階ですが、淳さんの熱意とネット上の反響、そして番組での好評価がきっかけとなり、もしかすると本家「信長の野望」のスピンオフや公式コラボとして大々的に「秀吉の憂鬱」が実現する未来もゼロではないかもしれません。

まさに「田村淳の野望」とも言えるゲーム開発への挑戦。歴史ゲームファン、そしてお笑いファンからも、今後の進捗アナウンスに熱い視線が注がれそうです。

＜参考・引用＞

田村淳さん（@atsushiTSK）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062604.html