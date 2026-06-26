フジテレビは26日、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦を30日午前0時50分から生中継すると発表した。試合は現地時間29日正午（日本時間30日午前2時）にキックオフされる。

「FIFAワールドカップ2026 日本vsブラジル」ではジョン・カビラがメインキャスターを務め、メイン解説は元日本代表MFの小野伸二氏が担当。メインナビゲーターとして元日本代表の柿谷曜一朗氏も出演する。同局の佐久間みなみアナと原田葵アナがキャスター、実況を中村光宏アナ、リポートを黒瀬翔生アナがそれぞれ担当する。

今大会、日本の試合は1次リーグ初戦オランダ戦とこの日のスウェーデン戦をNHKが、チュニジアとの第2戦は日本テレビが中継した。元日本代表・本田圭佑が3試合とも地上波中継の解説を務め、“本田語録”が大きな話題となった。

本田はブラジル戦ではNHK BSで解説を担当する。

25日（日本時間26日）に行われた1次リーグF組最終戦で、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、1勝2分けの勝ち点5の2位で突破が決定。16強を懸けてC組1位のブラジルと対戦する。日本は3大会連続5回目の決勝トーナメント進出となるが、過去一度も決勝Tで勝利していない。