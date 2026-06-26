サッカー日本代表は２５日（日本時間２６日）、米テキサス州ダラスでスウェーデンとのワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグＦ組の最終戦を戦い、１−１で引き分けた。

サポーターからは勝ちきれなかったことを残念がる声が上がった一方、決勝トーナメント１回戦でのブラジルとの対戦を心待ちにするなど、ポジティブな意見も聞かれた。(デジタル編集部 古和康行)

最終試合の独特の雰囲気

１次リーグの最終試合とあって、会場の雰囲気はそれまでの試合と違った。常に、もう一つの試合が気になっていた。

ダラススタジアムでは、同時刻に別会場で行われているチュニジア―オランダ戦の経過が頻繁に紹介される。初戦のオランダ戦ではなかったことだ。

「ピンポンパンポーン」

試合中にも関わらず、チャイムがスタジアムに爆音で鳴り響く。天井から吊るされた巨大スクリーンに試合の速報が流された。記者の近くの席に座っていたサポーターも、目の前の日本戦を応援しながら、チュニジア―オランダ戦の試合経過をスマホでチェックするなど、慌ただしい。

森保一監督は前日の記者会見で「他会場の結果は選手には知らせない」という方針を明らかにしていたが、スタジアム側のまさかの演出にこちらは面食らう。オランダは３分に先制し、７分にも追加点をあげた。オランダが得点を挙げると、日本は１次リーグ首位通過のハードルが上がることもあり、オランダ戦の経過速報にスタンドからはため息が漏れる場面もあった。

東京都立川市の会社員、石塚英太郎さん（３０）は「オランダがリードする展開が早々に知らされたことで、１位通過への諦めムードが漂った。最終節ならではの特殊な空気で、試合にも影響があったように思う」と話した。

次戦は「王国」ブラジル

１次リーグの結果を受けて、日本はテキサス州ヒューストンで、ブラジルと決勝トーナメント１回戦を戦うことが決まった。日本はスウェーデン戦の後、チャーター機で活動拠点のテネシー州ナッシュビルへ戻り、その後、ヒューストンへ向かう予定だ。１位通過なら相手はモロッコで、会場はメキシコ・モンテレイになるはずだった。オクラホマ州に住む会社員、松本修治さん（３３）は「ヒューストンはナッシュビルから移動距離も近く、時差もない。メキシコほど暑くもなく、日本にとっては戦いやすい環境なのでは」と話した。

相手が「王国」ブラジルということも、ファンの胸を躍らせる。

カリフォルニア州の研究医、都井政和さん（３６）は「ブラジルと対戦することはめちゃくちゃ楽しみ。現地へ試合を見に行きたかった」と話し、東京都三鷹市の会社員、小林麻美さん（２９）も「現地観戦は今日で終わりで、早くもＷ杯ロスになりそう。素人でもブラジルがどれほど強いチームかは知っているし、観戦できる人が羨ましい。日本には新しい歴史を作ってほしい」と語った。日本は昨年１０月の国際親善試合でブラジルに勝ったが、茨城県古河市の会社員宮崎翔汰さん（２３）は「親善試合ではなく、Ｗ杯は別物。ここで戦うことで日本の真価が試されるのだと思う」と期待を込めた。

プロフィル

古和康行（こわ・やすゆき） 読売新聞デジタル編集部記者。２０１３年入社。中部支社編集センター、岐阜支局、社会部を経て現職。「読売新聞オンライン」を中心にウェブ記事の取材・執筆・編集を行う。これまでにスケートボードやダンス、アイドル、ヒップホップなどストリートカルチャーを取材してきた。試合中のチャイムで何度かビクッとなって恥ずかしかった。