¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬É×¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯£×ÇÕ´ÑÀï¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥êÄäÂÚ¤Ç¡Öµ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¡¡ÇØÃæ¤È¹ø¤ÎÄË¤ß¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤ÎÊÆ¹ñ¡½¥È¥ë¥³Àï¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥á¡¼¥¬¥óÉ×¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¾åµ¡·ù¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÆóÅÙ¤È½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï£µ·î£¶Æü¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ÇÅêµåÃæ¤Ë¹ø¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡££²Æü¸å¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò½Å¤Í¡¢£²ÅÙ¤ÎÅêµåÎý½¬¤ÎºÆ³«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¤·¤ÆÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹°ú¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËºÇ°¤À¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Öµ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¤½¤Î»þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¾åµ¡·ù¤Ë¸«¤¨¡¢¹øÄË¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯ÀèÈ¯¤ÇÍ·Î¥ÂÎ½üµî¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¥¹¥Í¥ë¤â´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¢»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¤é¤¬Ê³Æ®¤·¤ÆÀ¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤È¤â¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£