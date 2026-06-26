スウェーデンと1-1

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。NHKで解説を務めた元日本代表の本田圭佑は、ジャッジへの不満を隠せなかった。

本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

主審のジャッジを巡っては、前半から何度も不満を表明。相手選手が倒れて堂安のファウルとなったシーンでは、「なぁんでやねん！いやぁ…（ファウル）ないよ、ないない」と話した。

さらに前半アディショナルタイムには、またも堂安がファウル。本田は「なんでなん」とつぶやいた後、「レフェリー、ちなみにどこすかナショナリティ？」と実況に国籍を尋ねる一幕もあった。

実況は「エルサルバドルですね。イバン・バートンさん。今日は中南米の審判が中心になっています」と説明。本田は他にも「触ってへんやろ、レェフェリィィィ！」と指摘するシーンもあった。レフェリーの判断には、会場でも大きなブーイングが巻き起こった。

ドイツのスポーツ誌「kicker」は日本─スウェーデン戦の採点を発表。ドイツ式採点は「1」が最高で「6」が最低だが、この試合の審判は「3」だった。

本田は29日（同30日）のブラジル戦はNHK BSで解説する予定となっている。



（THE ANSWER編集部）