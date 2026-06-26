今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんの元気いっぱいなひとコマ。朝から部屋の中で何やら張り切っていた猫ちゃん。投稿主さんが見てみると、福ちゃんはあるものをくわえて、自分の遊び場へと運ぼうとしていたみたいです。その姿がなんとも独特で、思わず笑ってしまう光景だったようです。

投稿はThreadsにて、1.4万回以上表示され、1900件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【動画：洋服をくわえて運ぶネコ→立ち去る後ろ姿を見ていると…まるでトカゲ？『想定外の光景』】

自分の遊び場へズルズル運ぶ福ちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「HISA-1378」さん。登場したのは、猫の福ちゃんです。

投稿によると、福ちゃんは服やズボン、靴下、Tシャツなどを遊び道具にしてしまうことがある模様。この日も、投稿主さんのものを見つけると、自分の遊び場へと引きずり込んでいったそうです。

投稿された写真には、部屋の入り口付近からズボンを運んでいく福ちゃんの犯行現場がバッチリ写っていました。しっぽをピンと立てながら、後ろ足を少し開いたような体勢で進む姿は、なんとも味わい深い動き。投稿主さんが「トカゲみたいなガニ股の走り方」「コモドドラゴンか」とツッコミたくなるのも納得です。

まるで「これは今日の戦利品ですけど？」とでも言いたそうな、堂々とした運びっぷり。猫ちゃんにとっては、普通の服やズボンも立派なおもちゃになってしまうのかもしれませんね。

トンネルに持ち込んだあとは本格的に遊び開始

福ちゃんはそのまま、トンネルのおもちゃの方へ持っていったとのこと。運び終わったあとは、噛んだり足蹴りしたりして遊んでいたそうです。少し困りつつも笑ってしまいそうです。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「どこに持っていったのー。これは永久保存版」「何かに似てると思ったらコモドドラゴン」「ガニ股がかわいい一生懸命運んでる」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「HISA-1378」では、福ちゃんとの日常の様子が投稿されています。投稿主さんにとっては、服やズボンを持っていかれて少し大変だったかもしれません。それでも、福ちゃんがしっぽを立てて楽しそうに遊ぶ姿を見ると、つい笑って許してしまいそうですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「HISA-1378」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。