23万回以上視聴されSNSで話題になっているのは、猫が慌てふためく様子。あまりにも可愛すぎる動きに、視聴者からは「朝から私もお腹がよじれました」「爆笑しました」などのコメントが寄せられています。

【動画：家の中をのんびりと歩いていたネコ→『振り返った』次の瞬間…まさかの光景】

振り返った先に見たものは

Instagramアカウント「猫漫画 いとしのふとし」に投稿されたのは、茶白猫の「ふとしくん」がのんびりおうちの中を歩いているときに起こった出来事。ゆったり歩いていたふとしくんはふと足を止め、振り返ったときのことだったそうです。

ふとしくんが目にしたのは、長くて、ふにゃふにゃと動くもの。“それ”が目に入ったとたん、ふとしくんはぎょっとしたような顔になり、文字通り跳び上がったといいます！「何コレ！」「動いてる！」とパニックを起こしてしまったようです。

「やんのか？！」

両手を上げて「どひゃーっ」と勢いよく跳び上がったふとしくんは、その場所から逃げるように消えたそう。かと思うと、横向きにぴょんぴょん跳ねる『やんのかステップ』で戻ってきたといいます。

しかし、ふとしくんが戻ってきた場所に『さっき見た長くて動いているキケンなヤツ』の姿はなかったそう。「え…ここにいたよね？」と言いたげな顔で飼い主さんをじっと見てきたそうです。

まだ見慣れていないのかも

それもそのはず。ふとしくんが驚いた『長くて動いているもの』とは、ふとしくん自身の『しっぽ』だったのです…！振り向いた先でにょろにょろ動いていたことに驚いてしまったようですが、しっぽだとわからなかったようですね。

しばらく困惑顔で静止していたふとしくんでしたが、我に返ると「こわーっ」とばかりにダッシュで逃げていったとのこと。早めに自分のしっぽだと気づき、慣れてくれるといいですね。

飼い主さんはふとしくんが慌てふためく動画を定期的に見ているとのことで、視聴者からも「私も定期的に見たいです」「ほんとに見ると元気出ます」などのコメントが集まっていました。

Instagramアカウント「猫漫画 いとしのふとし」では、ふとしくんを題材にした漫画が投稿されていますよ。ふとしくんの可愛い日常は要チェックです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫漫画 いとしのふとし」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。