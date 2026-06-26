猫の『寝相が変化した』ときに考えられる理由

1.室温や季節の変化に合わせている

猫の寝相が変わるもっとも一般的な理由は、気温や室温の変化です。

猫は体温調節が得意ではありません。そのため、寝る姿勢を変えることで心地よい体温を維持しようとします。

たとえば寒い時期には、しっぽを体に巻き付けながら丸くなる「香箱座り」や「アンモニャイト」のような姿勢が増えます。これは体表面積を小さくして熱を逃がさないためです。

反対に暖かい季節になると、お腹を見せて大の字になったり、手足を伸ばして寝たりすることがあります。体に熱がこもらないよう調整しているのです。

とくに春や秋の季節の変わり目は寝相が変化しやすいため、元気や食欲に問題がなければ心配しすぎる必要はないでしょう。

2.安心感や信頼関係が深まった

猫の心理状態の変化も寝相に大きく影響します。

警戒心の強い猫は、家に来たばかりの頃や環境に慣れていない時期には、すぐ動ける姿勢で眠ることが少なくありません。体を小さく丸めたり、物陰で眠ったりすることが多い傾向があります。

しかし飼い主や環境への信頼が深まると、徐々に無防備な寝方を見せるようになります。

お腹を上に向けて寝る「へそ天」は代表的な例です。猫のお腹は急所のひとつなので、本当に安心していなければ見せません。

以前より大胆な寝相が増えた場合は、「ここなら安全」と感じているサインかもしれません。愛猫がリラックスした姿で眠っているなら、それだけ居心地の良い環境を作れている証拠ともいえるでしょう。

3.年齢や体の状態が変化している

猫の成長や加齢によって寝相が変わることもあります。

子猫は体力が有り余っているため、遊び疲れてどんな場所でも無防備に眠ることがあります。思わず笑ってしまうような不思議な寝相も珍しくありません。

一方でシニア期に入ると、関節や筋肉への負担を減らせる姿勢を選ぶようになります。

たとえば以前は高い場所で丸くなって寝ていたのに、最近は低い場所で横向きに寝ることが増えた場合、体への負担を避けている可能性があります。

人でも年齢を重ねると寝具の硬さや寝姿勢がより気になるようになるものです。猫も同じように、その時々で楽な姿勢を探しながら眠っています。

年齢に伴う自然な変化であることも多いため、生活全体の様子と合わせて見守ることが大切です。

猫の寝相の変化で注意すべきケースは？

寝相の変化だけで元気や食欲が普段通りなら、多くの場合は心配ありません。季節の変化や安心感の向上など、生理的な理由によるケースがほとんどです。

一方で注意したいのは、「寝相の変化に加えて異変がある場合」です。例えば、うずくまったまま動きたがらない、触られるのを嫌がる、呼吸が荒い、お腹をかばうような姿勢を続けるなどの様子が見られるときは要注意です。

また、普段は横になって寝る猫が座ったまま眠ることが増えたり、呼吸を楽にしようとして首を伸ばした姿勢を取ったりする場合も、体調不良が隠れている可能性があります。

「寝相が変わった」だけで判断するのではなく、食欲・排泄・活動量・呼吸状態などを総合的に観察することが重要です。少しでも違和感が続く場合は、早めに動物病院へ相談しましょう。寝ている様子を動画で撮影して、受診時に共有できると診察がスムーズな可能性が高いです。

まとめ

猫の寝相が変化する理由には、「気温や季節の変化」「安心感や信頼関係の深まり」「年齢や体の状態の変化」などが考えられます。特に元気や食欲に問題がなく、季節の移り変わりに合わせて寝方が変わっているだけなら、過度に心配する必要はありません。

むしろ、お腹を見せて眠るようになったり、リラックスした姿勢が増えたりした場合は、飼い主との信頼関係が深まっているうれしいサインであることもあります。

ただし、寝相の変化と同時に食欲低下や呼吸の異常、動きたがらない様子などが見られる場合は注意が必要です。猫は不調を隠すのが得意な動物だからこそ、毎日の寝姿も大切な健康チェックのひとつになります。

何気なく見ている寝顔や寝相には、愛猫からのさまざまなメッセージが隠されています。普段の姿をよく知っておくことで、小さな変化にも気づきやすくなるでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)