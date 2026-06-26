サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。ドイツメディアが投稿した「妙に見ていて気持ちいい画像」が話題になっている。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガに同点弾を決められた。終盤にはスウェーデンの猛攻を受けたが、GK鈴木彩艶がスーパーセーブを披露するなど、何とか耐え抜いた。

ドイツ専門メディア「ワン・フットボール」は、まだ試合中だった日本時間午前9時39分に公式Xを更新。「妙に見ていて気持ちいい画像」として、セットプレーで日本とスウェーデンの選手が並んでいる写真を公開すると、海外ファンの視線が集まった。

「クールだ」

「これは芸術作品に見える」

「美しすぎる」

「日本の規律は常にトップクラスだ」

「誰も気づいていないかと思ってた」

「黄色と青の組み合わせが最高にクールだ」

日本は29日（日本時間30日）、決勝T1回戦でブラジルと激突する。



（THE ANSWER編集部）