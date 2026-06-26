2012年に亡くなった歌手ホイットニー・ヒューストンさんの遺産管理団体が、有名司会者オプラ・ウィンフリーの発言に強く反発した。ウィンフリーは2009年に自身の番組出演時、ホイットニーさんが薬物使用後にステージから転落したことを示唆していた。



【写真】ホイットニーさんについて再び発言したオプラ・ウィンフリー

一方、遺産を管理するパット・ヒューストン氏は、転倒自体は認めつつも原因を否定。「ホイットニーがステージから落ちたのは事実ですが、それはサウンドチェック中で、暗さと不慣れな舞台によるものです。彼女は決してハイではありませんでした」と説明した。



さらに「多くの人と同じように個人的な葛藤はありましたが、それをすべての公演や人生の各章に結び付けるのは不正確で不公平です」と強調。「観客が見たものは規律、才能、献身の結果であり、他人の思い込みではありません。私たちは神話ではなく真実を語る義務があります」と述べた。



ウィンフリーは23日、カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルに登場した際に当時を回想。ホイットニーさんについて「彼女は再び薬物に戻っていて、ステージから落ちた」と主張した。



ホイットニーさんは2012年2月、ビバリーヒルズにあるホテルの浴槽で事故死し、48歳で帰らぬ人となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）