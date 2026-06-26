ブラジルに勝つとベスト16では優勝候補のフランスと対戦の可能性

日本代表は6月25日（日本時間26日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組最終戦でスウェーデン代表と1-1で引き分け、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

F組2位での通過となった日本は、29日（同30日）の決勝トーナメント初戦でC組1位のブラジル代表と対戦することが決まった。

ベスト32でW杯最多5度の優勝を誇るブラジルと対峙するのも厳しい相手だが、仮にブラジルを破っても、目標に掲げる優勝に辿り着くには、ブラジル以上に厳しい相手が待ち受けることになりそうだ。

日本にとっての“最悪のシナリオ”はこうだ。ベスト16ではコートジボワール代表と、I組の2位通過国の勝者と激突することになる。I組は優勝候補の筆頭とも言われるフランス代表か怪物ハーランドを擁するノルウェー代表が首位を争っている。どちらが来ても強敵だが、フランス代表の方がより厳しい相手となりそうだ。

8強に進出しても準々決勝では、L組の1位突破が濃厚なイングランドが待ち受けることになりそう。また、A組を3戦全勝で突破した開催国のメキシコが勝ち上がってくる可能性もあり、こちらも強敵だ。準決勝ではメッシ擁するアルゼンチン、決勝ではスペインとぶつかる可能性が……。世界トップクラスの強豪国を次々と撃破しなければならない、まさに過酷な道のりが待ち受けている。（FOOTBALL ZONE編集部）