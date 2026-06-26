韓国は現在3位グループで6位

韓国代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグA組第3戦で南アフリカ代表と対戦し、0-1で敗れた。

この結果、通算成績は1勝2敗の勝ち点3となり、自力での決勝トーナメント進出の可能性が消滅。韓国メディア「グッドモーニング忠清」は、他組の結果次第となる過酷な「進出条件」について報じている。

今大会のフォーマットでは、各組3位のうち上位8チームが32強による決勝トーナメントに進出できる。韓国が突破を決めるには、他の組の3位チームのうち少なくとも4チームを成績で上回る必要があるが、すでに3試合を終えた組のなかで韓国より順位が下であることが確定しているのは、C組3位のスコットランドのみという厳しい状況に追い込まれた。

さらに、他会場からは「韓国に不利なニュースばかりが相次いで聞こえてきた」という。D組ではオーストラリアとパラグアイが引き分けたことでともに勝ち点4となり、E組でもエクアドルが勝ち点4に到達。F組でも日本とスウェーデンが引き分けたことで、スウェーデンが勝ち点4となり、いずれも韓国の成績を上回ることが確定した。

進出確定のためにあと3チームを上回る必要があるなか、記事では27日に行われる試合の条件を整理している。G組ではエジプトがイランに勝利すること、H組ではスペインがウルグアイに勝利すること、そしてI組ではセネガルとイラクが引き分けるか1点差の決着になることが求められており、「3つのうち1つでも狂った場合は、28日の試合結果まで見守らなければならない」と伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）