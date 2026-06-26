◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

気合と根性―。時代とともに耳にする機会が減ってきた言葉が最近、流行語のようになっていた。５月下旬に１軍デビューし、主に１番を任されている広島・名原典彦外野手（２６）のモットー。「打席に立ったら形なんて気にしてられない。僕の立場なら、ボールに対して『気合と根性』で向かっていかないといけない」。ギラギラした目の若ゴイが、低迷するチームに確かな勢いを生んでいる。

育成出身の４年目。支配下昇格時に新井監督から贈られた言葉を大切に、皆の想像を超えてきた。中日・大野や高橋宏、日本ハム・伊藤…。“格上”からの快音がその象徴。福地１軍打撃チーフコーチは言う。「絶対打ってやるという思いが、人よりも２倍も３倍も強い」。力比べなら分が悪い相手でも、見えない力も借りて勝負に勝ってきた。

もちろん確かな能力を持つ。スイングスピードや打球速度は１軍でも上位。コンパクトなスイングだが、リストが強く出力が高い。球団アナリストが計測するデータでは打撃練習と試合でほとんど変わらない数値が出る。カープでは坂倉、小園など限られた選手だけが到達している領域。２人と比べ数値こそ低いが、試合でも自分のスイングができている証拠と言える。

データ全盛の現代でも可視化できない精神力。新井監督が「最近では珍しいタイプ」と明かすように、名原のメンタルにはすごいパワーを感じる。一方、高い能力を持ちながらも精神力の弱さから本来の力を発揮できない選手が増えたとも聞く。「気合と根性」。昨今のトレンドとは真逆だから違いを生み出せる。そこに育成時代に磨き上げた高い能力も持つから、強い。（広島担当・直川 響）

◆直川 響（のおがわ・ひびき） ２０２３年入社。阪神担当を経て今季から現職。