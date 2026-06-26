お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が、25日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。かまいたち濱家隆一のカッコよかった瞬間を語った。

この日は「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。リリーは「コンビ愛の話があるんですけど。かまいたちさんのお話なんですけど」と語り始めた。

10年ほど前、大阪で濱家と居酒屋に入る機会があったといい「そこの店主がイタいというか。その人も飲みながらやってたんです。1時間ぐらい経った時に、その店員が『濱家さんは好きなんですけど、山内さん嫌いなんですよね。面白くないですよね』って」と濱家の相方山内健司をけなすひと言を放ったという。

すると「濱家さんがバッと立ち上がって1万円バンと置いて、『おつりはいらないです』って。出て『二度とこんな店行かんとこうな』って。カッコええなと思って」と相方を思う行動に感動。しかし「店員さんが慌ててバッと出てきて、謝るのかと思ったらお金足りてなかった」と苦笑した。

共演者から「ダセえ」と声が上がると、リリーは「それも芸人としての色気。そういう魅力」とフォローしていた。