歌手で女優の小柳ルミ子（73）が26日、ブログを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の決勝トーナメント進出を決めた日本代表（FIFAランキング18位）を祝福し、決勝トーナメント初戦のブラジル戦について私見を述べた。

日本はこの日、スウェーデン（同38位）と1−1で引き分け、グループ2位で決勝トーナメント進出を決めた。相手はC組1位のブラジル（同6位）。日本時間30日の午前2時に、米ヒューストンで激突する。

小柳は年平均2000試合を観戦する芸能界屈指のサッカー通。W杯アルゼンチン代表のメッシが17歳でデビューした時からの大ファンでも知られる。「日本代表 決勝トーナメント進出おめでとう！！」と祝福するとともに、「なのに決勝トーナメント初戦がいきなりブラジルとは 何もブラジルじゃなくても良いじゃなーい まだ アメリカとかスイスとか…の方が勝機はあるかと」と“王国”との対戦を悲観したが、「とは言えもう決まったのだから今更ジタバタしても始まらない 勝つ事だけの為に 頑張るしかない 頑張ろう」とつづった。

続けて「今のブラジルはヴィニシウスの圧倒的な個の力は脅威だけど 組織力 団結力は 巨匠アンチェロッティと言えどもまだ固まってはいない スキがあるとしたら そこですね」とブラジルの“弱点”を指摘。「【組織力と団結力！！】ブラジルがマークする日本の選手を散らして欲しい！！何処からでも誰でもシュート打って来る 点が獲れる様にして欲しい」と提言し、「日本代表今のブラジルなら勝機はあるよ 頑張れニッポン！！」とエールを送った。