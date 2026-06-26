◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島 智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。１回戦ではＣ組１位ブラジルと２９日（日本時間３０日）に激突する。

＊ ＊ ＊

第２戦のチュニジア戦に続き、スウェーデン戦でもＭＦ久保建英はベンチ外となった。第１戦オランダ戦で左膝を痛めたものによるもので、日本協会は検査結果や全治までの期間を「非公表」としており、「ＭＲＩ検査の結果、左膝に負傷が認められた。治療、リハビリに専念している」と発表している。

今回のダラスへの遠征には帯同せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに残り、早期復帰を目指して調整を行った。

チュニジア戦前日には左足を引きずる姿で練習場に姿を見せたが、報道陣に公開されたスウェーデン戦３日前のトレーニングではピッチを１５分間ほど軽くランニングする姿も見られた。

一方で、大一番となるブラジル戦はスウェーデン戦から中３日のスケジュール。唯一無二の能力を持ち、短い出場時間でも「違い」を見せられるアタッカーだけに、チームはギリギリまで判断を待つとみられる。