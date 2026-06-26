俳優一ノ瀬ワタル（40）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。モデルでタレントのなえなの（25）とデート企画を行った。

番組の企画は一ノ瀬が「彼女をドキドキさせるデート」を考案するデート企画。一ノ瀬は以前同番組に出演した際恋愛について学ぶのが大好きと公言し、15万円する恋愛教習本を買ったことを明かしていた。

一ノ瀬は「恋愛教習本だけじゃなく、心理学とかいろんな観点から図書館で勉強してたんですよ。勉強した経験とか知識とか含めて彼女を楽しませることができればいいなと思ってるっすな」と語った。

一ノ瀬はスタジオで「今日（スタッフから）『本気のデートを考えてください』って言われて。デートまで2週間あったっすけど、2週間殺し屋の役とかやってたっすけどずっとラブソング聴いてたっすな」と明かし、スタジオを笑わせた。

いとうあさこは「ダメだって。役に入らなきゃ」とつっこんだ。

スタッフから「ちなみに何の曲ですか？」と聞かれ、一ノ瀬は「YUIさんのCHE.R.RYです。恋をするとCHE.R.RYを聴きたくなるんですいつも」と語った。