「ダブル台風」の接近を前に、雨が降り続いた横浜市内＝２６日午後５時５０分ごろ、横浜駅前

梅雨前線と台風８号、７号が相次いで接近する影響で、県内は２７日にかけて総雨量３００ミリ前後の大雨となる見通しだ。横浜地方気象台は２６日、気象解説情報を発表し、土砂災害に対する厳重な警戒と、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水・氾濫への警戒を呼びかけている。相模原市や横須賀市、鎌倉市、厚木市などが警戒レベル３の高齢者等避難を発令。避難所を開設し、早めの避難を促した。

気象台によると、台風８号は２７日明け方から昼前にかけて関東甲信地方に接近し、上陸する恐れがある。台風７号は同日夕方から夜にかけて最も接近するとみている。

相次ぐ台風の影響で県内は断続的に雷を伴って１時間に５０ミリの非常に激しい雨の降る恐れがあり、同日午後６時までの２４時間に予想される降水量は東部が１５０ミリ、西部は２００ミリ。その後、２８日午後６時までの２４時間では、東部、西部ともに８０ミリを見込んでいる。

風も強まり、海上では２８日午前にかけて、うねりを伴った高波への警戒が必要という。２７日に予想される最大風速は陸上１５メートル、海上２３メートル。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうなどにも注意を促している。

２７日は公共交通機関にも影響が広がりそうだ。ＪＲ東海道線は小田原─熱海間で始発から上下線で運休。久里浜港（横須賀市）と金谷港（千葉県富津市）を結ぶ東京湾フェリーは欠航する。県内唯一の避難泊地、三浦市の油壺湾（同市三崎町小網代）では２６日正午時点で漁船など５０隻が入港、台風の来襲に備えた。

国土交通省関東地方整備局などは東名高速道路や小田原厚木道路などで「通行規制を行う可能性がある」と発表し、警戒が必要な地域への外出抑制を呼びかけた。