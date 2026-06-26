村上佳菜子、夫顔出し密着2ショット公開 しばらくの遠距離報告に「笑顔が素敵」「ぴったりくっついてて可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/26】プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が6月25日、自身のInstagramのストーリーズを更新。夫との密着ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳元フィギュア選手「ぴったりくっついてて可愛い」夫顔出し密着2ショット
村上は「寂しいけど がんばってね」「豊はしばらく海外のかき氷屋さんを お手伝いに行きます」とつづり、夫の豊さんとの2ショットを公開。黒縁メガネをかけた豊さんの肩口に、グレーのパーカー姿の村上がぴたっと顔を寄せ、笑顔を浮かべる仲睦まじいプライベートショットを披露した。「先程バイバイしました 遠距離結婚」と報告している。
この投稿に、ファンからは「2人とも笑顔が素敵」「遠距離生活、寂しいですね」「お似合いの2人」「絆の深さを感じる」「ぴったりくっついてて可愛い」「応援してます」といった声が寄せられている。
村上は2024年3月に一般男性・豊さんとの結婚を報告。同年9月18日には、宮古島で結婚式を挙げたことをInstagramに投稿していた。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フィギュア選手「ぴったりくっついてて可愛い」夫顔出し密着2ショット
◆村上佳菜子、夫と密着ショット公開
村上は「寂しいけど がんばってね」「豊はしばらく海外のかき氷屋さんを お手伝いに行きます」とつづり、夫の豊さんとの2ショットを公開。黒縁メガネをかけた豊さんの肩口に、グレーのパーカー姿の村上がぴたっと顔を寄せ、笑顔を浮かべる仲睦まじいプライベートショットを披露した。「先程バイバイしました 遠距離結婚」と報告している。
◆村上佳菜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「2人とも笑顔が素敵」「遠距離生活、寂しいですね」「お似合いの2人」「絆の深さを感じる」「ぴったりくっついてて可愛い」「応援してます」といった声が寄せられている。
村上は2024年3月に一般男性・豊さんとの結婚を報告。同年9月18日には、宮古島で結婚式を挙げたことをInstagramに投稿していた。（modelpress編集部）
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