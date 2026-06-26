最大150円お得!タコスサンド3種が各500円になる『タコス祭 第2弾』開催【サブウェイ】
サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、期間限定タコスサンド3種が1点500円で楽しめる『タコス祭 第2弾』を、2026年6月27日から7月1日の5日間、全国の店舗で開催する。
2026年5月に販売を開始した期間限定のタコスシリーズは、発売から1カ月で累計50万食を突破した。これを記念し、通常価格590〜650円のタコス3種を、一律500円で販売する。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
【販売期間】2026年6月27日〜7月1日
【販売店舗】サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)
※他のクーポンとの併用は不可。
※いずれも、レギュラーブレッドで提供する。
◆ざく切りサルサタコス レギュラーブレッド
販売価格:500円(通常価格630円)
カロリー:280kcal、糖質:43.2g
後を引く辛さはそのままに、3種の果物(パイン･マンゴー･りんご)をソースに加えることで、よりジューシーでコクのある味わいに仕上げた。
◆濃厚チーズタコス レギュラーブレッド
販売価格:500円(通常価格650円)
カロリー:402kcal、糖質:41.5g
ピリ辛のミートにコク深いチーズが絡み合う。
◆メキシカンミートタコス レギュラーブレッド
販売価格:500円(通常価格590円)
カロリー:368kcal、糖質:40.6g
7種のスパイスを使用した粗挽きミートの肉感あふれる味わい。