天童よしみ、母と新宿御苑へ 仲睦まじい親子顔出しショットに「空気感が似てる」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の天童よしみが6月25日、自身のInstagramを更新。母との2ショットを公開した。
【写真】71歳ベテラン歌手「空気感が似てる」車椅子に座る母顔出しショット
天童は「今日は母と一緒に新宿御苑まで行きました かなり歩きました」と報告し、紫やピンクの花々を背に撮影した母との写真を投稿。黒のキャスケットにデニムパンツとスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルで、車いすに座った母に寄り添う仲睦まじい姿が収められている。「久しぶりに歩いて気持ち晴れ晴れ 幸せ感じました」と記し、「母も元気に 気持ちがいいねと喜んでくれました」と母の様子も明かしている。
この投稿は「心があたたかくなった」「お母様思いで素敵」「空気感が似てる」「優しい雰囲気にほっこり」「幸せに包まれてる」「素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】71歳ベテラン歌手「空気感が似てる」車椅子に座る母顔出しショット
◆天童よしみ、母との仲睦まじい2ショット披露
天童は「今日は母と一緒に新宿御苑まで行きました かなり歩きました」と報告し、紫やピンクの花々を背に撮影した母との写真を投稿。黒のキャスケットにデニムパンツとスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルで、車いすに座った母に寄り添う仲睦まじい姿が収められている。「久しぶりに歩いて気持ち晴れ晴れ 幸せ感じました」と記し、「母も元気に 気持ちがいいねと喜んでくれました」と母の様子も明かしている。
◆天童よしみの投稿に「空気感が似てる」と反響
この投稿は「心があたたかくなった」「お母様思いで素敵」「空気感が似てる」「優しい雰囲気にほっこり」「幸せに包まれてる」「素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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