【ほっともっと】甘辛たれで“スタミナ満点”「牛カルビ&ホルモン」シリーズ全3商品を発売　「真夏の旨×辛フェア」

全国に2,421店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto(ほっともっと)」は7月2日、「真夏の旨×辛フェア」として、「牛カルビ&ホルモン」シリーズを全国で新発売する。

牛カルビとホルモンを組み合わせた“スタミナ満点”の商品で、「牛カルビ&ホルモン重」(税込860円)をはじめとする全3商品を用意した。牛カルビとホルモンの旨味や食感を一度に楽しめるとしている。

味の決め手となるタレには、2種の本醸造醤油をベースに、おろしにんにくとコチュジャンの旨味、みりんとリンゴ果汁の甘味を組み合わせ、ごはんが進む味わいに仕上げた。別添の「辛子味噌」を合わせることで、味の変化も楽しめる。

以下、販売価格はいずれも税込で表記。なお、一部店舗では商品内容や価格が異なる場合があるとしている。

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〈商品概要〉

◆「牛カルビ&ホルモン重」860円

牛カルビとホルモンをごはんの上にのせたお重タイプの商品。甘辛ダレとごはんがなじむ仕立て。小松菜と油揚げの和え物、白菜キムチを添えた。

◆「牛カルビ&ホルモン弁当」890円

おかずとごはんを分けたセパレートタイプの弁当。キャベツをたっぷりと盛り合わせており、肉のうま味が溶け込んだタレと絡めて味わえる。

◆「倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)」1,450円

「牛カルビ&ホルモン弁当」の肉量を2倍にしたもの。“ガッツリ”食べたい人向けの商品としている。

【販売概要】

発売日: 2026年7月2日(木)

販売場所: 全国の「ほっともっと」2,421店舗

※店舗数は2026年5月末時点。