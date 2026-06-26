FUJIWARA藤本敏史「大きなったでほんま」長女とディズニー満喫 2ショット公開「微笑ましくてほっこり」「娘さんスタイル良い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が、6月25日までに自身のInstagramを更新。長女との2ショットを公開した。
【写真】55歳人気芸人「大きなったでほんま」長女とのディズニー2ショット
藤本は「長女と2人でランドにインパ！せやけど大きなったでほんま笑」と記し、東京ディズニーランドで撮影した長女との写真を投稿。ミッキーマウスデザインのサングラスを身につけた2人が、ライトアップされたシンデレラ城を背に顔を近づけた仲良しショットやアイスクリームを手に並んだ仲睦まじい姿を披露している。また、料理がのったトレーを前にカメラを見つめるソロショットなども載せている。
この投稿は「仲良し親子で素敵」「娘さん大きくなりましたね」「微笑ましくてほっこり」「幸せ空間すぎる」「優しいお父さん感が出てる」「娘さんスタイル良い」と反響を呼んでいる。
藤本は元タレントの木下優樹菜と2010年8月に結婚し、2012年8月に長女、2015年11月に次女が誕生。2019年12月に離婚したが、木下が親権を持つ長女と次女とは現在も交流が続いている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳人気芸人「大きなったでほんま」長女とのディズニー2ショット
◆藤本敏史、長女と東京ディズニーランドへ
藤本は「長女と2人でランドにインパ！せやけど大きなったでほんま笑」と記し、東京ディズニーランドで撮影した長女との写真を投稿。ミッキーマウスデザインのサングラスを身につけた2人が、ライトアップされたシンデレラ城を背に顔を近づけた仲良しショットやアイスクリームを手に並んだ仲睦まじい姿を披露している。また、料理がのったトレーを前にカメラを見つめるソロショットなども載せている。
◆藤本敏史の投稿に「微笑ましくてほっこり」と反響
この投稿は「仲良し親子で素敵」「娘さん大きくなりましたね」「微笑ましくてほっこり」「幸せ空間すぎる」「優しいお父さん感が出てる」「娘さんスタイル良い」と反響を呼んでいる。
藤本は元タレントの木下優樹菜と2010年8月に結婚し、2012年8月に長女、2015年11月に次女が誕生。2019年12月に離婚したが、木下が親権を持つ長女と次女とは現在も交流が続いている。（modelpress編集部）
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