お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）と矢部浩之（54）が25日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。1週前の放送内容を訂正し謝罪した。

18日放送回で、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏についてトークし盛り上がったコンビ。岡村は、かつてめちゃイケの人気コーナー「フジTV警察24時」で堀江氏を“逮捕”したが、その模様が「お蔵入りになった」と明かし、カットになった理由について、堀江氏のフジテレビ買収騒動に「フジテレビが怒ったから」と話していた。

この日の放送では、「めちゃイケの話をしたことで、総合演出、総合って言いますけど、総合からクレームが入りまして。事実と違うことしゃべってると」と総合演出からLINEが届いたことを明かした。

「フジテレビ買収に伴ってフジテレビが怒ったからお蔵入りになったんだというふうに言ったんですけど、総合から“違う”と。単純に“ホリエモンが捕まって容疑者になったからお蔵入りになったんだ”と言われて」と誤認があったことを説明した。

岡村は続けて「LINEが入ってきましたので、お詫びして訂正させていただきます」。矢部は「多分、同時刻に俺にも入ってきてます」。「そらバラエティやから容疑者になったら使えない。真相はそう」とフォローするも、岡村は「そうやったかな…」と腑に落ちない様子だった。