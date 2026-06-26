ほかの路線でも運休や遅れが出る可能性 最新情報の確認を

JR東日本は台風7号と8号の影響で、あす、一部の特急や在来線で始発から終日運休すると発表しました。

【写真を見る】JR東日本 あす（27日）特急や一部の在来線で終日運休を決める 台風7号・8号の影響

台風の7号と8号の影響で、JR東日本はあす、東京と伊豆方面を結ぶ特急「踊り子」などを終日運休します。



千葉方面とを結んでいる特急「しおさい」や「わかしお」なども終日運休を決めました。



在来線では、始発から

▼東海道線の小田原駅〜熱海駅間、

▼伊東線の熱海駅〜伊東駅間、

▼久留里線全線、

▼総武本線の佐倉駅〜銚子駅間、

▼内房線の君津駅〜安房鴨川駅間、

▼鹿島線の佐原駅〜鹿島神宮駅間、

▼外房線の上総一ノ宮駅〜安房鴨川駅間、

▼成田線の成田駅〜銚子駅間が終日運休するということです。



そのほかの路線でも列車の運休や遅れが出る可能性があるため、最新の情報を確認するよう呼びかけています。



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