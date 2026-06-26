サッカー元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が26日、NHKで生中継されたFIFAワールドカップ（W杯）日本−スウェーデンのスタジオ解説者として生出演し、途中出場選手を称賛した。

日本は後半11分、ゴール前のパスワークから堅守を崩して先制した。MF堂安律がFW上田綺世とのパス交換から、ダイレクトでDFライン裏へ絶妙なパス。走り込んだMF前田大然がGKとの1対1を制して決めた。直後の後半17分、FWエランガにミドルシュートを決められ追いつかれたが、猛攻をしのいで1−1でタイムアップ。F組を2位で通過した。29日（日本時間30日）の決勝トーナメント1回戦では、ブラジルと戦う。

前半39分には、主将のDF板倉滉が、筋肉系の違和感を訴えて途中交代。急きょ出場したのが、DF谷口彰悟だった。「少しアクシデント気味で途中から出場したが、試合開始からベンチでも一緒に戦っていたし、熱量というか、テンションは出ている選手とほぼほぼ変わらず過ごせていたので、いい入りができたと思うし、落ち着いた対応ができたと思う」。急きょの出番も、冷静に振り返った。

途中交代の難しさについて、福西崇史氏は「出た瞬間にコンディションを取って、周りの雰囲気を合わせるのは難しい」と説明し、「そういう意味では、谷口選手は準備がしっかりできていた」と谷口を称賛した。すると、闘莉王氏も「谷口選手には脱帽です」続いた。

「なかなかあの流れに付いて行くのは、途中からの選手は難しいですよ。前（線）で入ってくる分には、全然いいんですよ。後ろはミスしたら失点してしまうプレッシャーの中で、ああやって入ってきて、淡々とやれる谷口選手、素晴らしい。職人さんです」。現役時代は谷口と同じセンターバックでプレーし、途中出場の難しさを知っているだけに、そつなくこなした谷口に賛辞を惜しまなかった。