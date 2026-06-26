藤井 風スタッフ、“賞味期限間近”の異例のお知らせが話題
シンガー・ソングライターの藤井 風のスタッフ公式Xが25日、2024年に開催された『Fujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good"』で販売されたライブグッズ「藤井風（ふう）しあわせベジカレー」の賞味期限が近づいていることを知らせる異例の投稿を行い、話題を呼んでいる。
【写真】おいしそう！藤井風（ふう）しあわせベジカレーの写真
スタッフアカウントは「"藤井風（ふう）しあわせベジカレー" 賞味期限間近のお知らせ」と題し、「しあわせベジカレーをまだ召し上がっていないみなさまへ」と呼びかけ。「賞味期限が2026年7月〜8月となっておりますので、お手元にある方はぜひ期限内にお楽しみください」と、カレー＆パッケージの写真を添えて投稿した。
「しあわせベジカレー」は、2024年に神奈川・日産スタジアムで開催された公演『Fujii Kaze Stadium Live "Feelin' Good"』のオフィシャルグッズとして販売された商品。ライブの思い出として大切に保管していたファンも多く、約2年越しの“賞味期限間近”を知らせる投稿に注目が集まった。
SNS上には「お知らせありがとうございます」「7月中に食べなきゃ」「優しいお心遣いありがとうございます」「早速食べた！」といった声が続々。「食べたいので再販お願いします！」とのコメントも寄せられ、思わぬ形で「しあわせベジカレー」に再び注目が集まっている。
【写真】おいしそう！藤井風（ふう）しあわせベジカレーの写真
スタッフアカウントは「"藤井風（ふう）しあわせベジカレー" 賞味期限間近のお知らせ」と題し、「しあわせベジカレーをまだ召し上がっていないみなさまへ」と呼びかけ。「賞味期限が2026年7月〜8月となっておりますので、お手元にある方はぜひ期限内にお楽しみください」と、カレー＆パッケージの写真を添えて投稿した。
SNS上には「お知らせありがとうございます」「7月中に食べなきゃ」「優しいお心遣いありがとうございます」「早速食べた！」といった声が続々。「食べたいので再販お願いします！」とのコメントも寄せられ、思わぬ形で「しあわせベジカレー」に再び注目が集まっている。