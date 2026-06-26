布袋寅泰、“最強王者”井上尚弥と妻・今井美樹のツアー鑑賞へ 金沢の寿司屋で2ショット披露「最強の二人ですね」「神神しい」
ギタリストの布袋寅泰（64）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。プロボクサーで4団体統一世界王者の井上尚弥（33）と共に布袋の妻で歌手・今井美樹のツアーの福井公演を鑑賞したことを伝え、現地に近い石川・金沢の寿司店でのオフショットを披露した。
【写真】「神神しい」「最強の二人」金沢の寿司屋で2ショットを披露した布袋寅泰＆井上尚弥
布袋は「尚弥くんと美樹さんツアー福井公演を観て、金沢のお鮨屋さん"はた中"で絶品料理に舌鼓を打つ。最高の音楽、美味しい食事、楽しい会話。これに勝る幸せはないね！」と満足げにつづり、店内で笑顔でポーズをする2ショットをアップ。
この投稿にファンからは「布袋さんと井上尚弥さんが福井公演にいらしたの見ました。近くに布袋さんがいらして、布袋さんの曲を歌っている美樹さんの歌声に感動し、布袋さんのオーラがすごくて、そのことにも感動し、忘れられないライブになりました」「最強の二人ですね」「金沢で尚弥くんとデート いいですね〜」「神神しい2人が北陸なんて 舞鶴にも遊びに来てください」「会話も弾んだ事でしょね」「最高じゃないですか ようこそ金沢へ」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「神神しい」「最強の二人」金沢の寿司屋で2ショットを披露した布袋寅泰＆井上尚弥
布袋は「尚弥くんと美樹さんツアー福井公演を観て、金沢のお鮨屋さん"はた中"で絶品料理に舌鼓を打つ。最高の音楽、美味しい食事、楽しい会話。これに勝る幸せはないね！」と満足げにつづり、店内で笑顔でポーズをする2ショットをアップ。