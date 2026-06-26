“19歳で起業した年商2億の敏腕社長”が明かす両親との絶縁＆壮絶な過去「セクシー女優やっているのか？と言われた」
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第2話を、27日午後9時から放送する。
【番組カット】世界的インフルエンサー＆モデルの“セレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着。彼女は最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていたが、ブランド側から用意された衣装や靴をめぐり、想定外のトラブルが発生してしまう。さらに会場へ向かう道中では大渋滞に巻き込まれる事態に発展。進まない車と歩くことも困難な状況下で、焦りが募るMONAKO。世界中から注目を集める大舞台を前に、果たして彼女は無事ショーに間に合うのか、一刻を争うハラハラする展開の行方に注目が集まる。
さらに、今回は年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在マレーシア在住で、家賃60万円の高層マンションに住むなど規格外の生活を送る彼女だが、19歳という若さで起業するに至った背景には、中学生の時に直面した“ある出来事”があった。
若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語る彼女は、さらに起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突した過去を告白する。「セクシー女優やっているのか？」という心ない言葉をぶつけられたという、現在に至るまで続く絶縁状態の真相とは。
【番組カット】世界的インフルエンサー＆モデルの“セレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第2話では、第1話に続き、ミラノファッションウィークに参加中の世界的インフルエンサー・MONAKOに密着。彼女は最も気合の入るPRADAのショーへ向かう準備を進めていたが、ブランド側から用意された衣装や靴をめぐり、想定外のトラブルが発生してしまう。さらに会場へ向かう道中では大渋滞に巻き込まれる事態に発展。進まない車と歩くことも困難な状況下で、焦りが募るMONAKO。世界中から注目を集める大舞台を前に、果たして彼女は無事ショーに間に合うのか、一刻を争うハラハラする展開の行方に注目が集まる。
さらに、今回は年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在マレーシア在住で、家賃60万円の高層マンションに住むなど規格外の生活を送る彼女だが、19歳という若さで起業するに至った背景には、中学生の時に直面した“ある出来事”があった。
若くしてビジネスの世界に飛び込み、過酷な現実や悔しい思いを経験してきたと語る彼女は、さらに起業やSNSでの発信をめぐって両親と激しく衝突した過去を告白する。「セクシー女優やっているのか？」という心ない言葉をぶつけられたという、現在に至るまで続く絶縁状態の真相とは。