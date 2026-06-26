Ｊ１清水は２６日、Ｊ１京都のＤＦ須貝英大（２７）を完全移籍で獲得したと発表した。須貝はクラブを通じて「静岡で高校時代を過ごし、思い入れのある清水エスパルスでプレーできることをとても嬉しく思います。自分の特徴を活かして、少しでもチームの勝利に貢献できるように頑張ります！よろしくお願いします」とコメントした。

反町康治ＧＭは「昨年のトータルスプリント回数はＪ１リーグで堂々のナンバー１をたたき出した『ＢＯＸ ＴＯ ＢＯＸ』（自陣ＰＡと相手ＰＡを行き来するプレースタイル）の選手です。このインテンシティ（強度）の高さに加え、浜松開誠館高校で鍛え上げた強いスピリットは、必ずやチームの武器になるでしょう。守備時における対人の強さ、攻撃時の敵陣奥まで入ってのクロスは魅力であり、大いに表現してくれることを期待しています」と評価した。

須貝は静岡の浜松開誠館、明大を経て、２０２０年に甲府でプロキャリアをスタート。２３、２４年はＪ１鹿島でプレーし、２５年から京都に完全移籍で加入した。今季は明治安田Ｊ１百年構想リーグでは、プレーオフラウンドを含む１８試合に出場していた。