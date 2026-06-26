ともさかりえ、冷凍肉活用した牛丼公開「シンプルなのに完璧」「良い色してる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】女優のともさかりえが6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】46歳美人女優「シンプルなのに完璧」冷凍肉活用した牛丼
ともさかは「冷凍してあったお肉で牛丼」とつづり、手料理を撮影した動画を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉と玉ねぎが黒い器に丁寧に盛り付けられており、器の中から湯気がふわりと立ちのぼっている。
この投稿に、ファンからは「今すぐ食べたい」「湯気がたまらない」「シンプルなのに完璧」「良い色してる」「器も含めてセンスいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】46歳美人女優「シンプルなのに完璧」冷凍肉活用した牛丼
◆ともさかりえ、冷凍肉使った手料理披露
ともさかは「冷凍してあったお肉で牛丼」とつづり、手料理を撮影した動画を投稿。しっかりと味が染み込んだ肉と玉ねぎが黒い器に丁寧に盛り付けられており、器の中から湯気がふわりと立ちのぼっている。
◆ともさかりえの投稿に「シンプルなのに完璧」の声
この投稿に、ファンからは「今すぐ食べたい」「湯気がたまらない」「シンプルなのに完璧」「良い色してる」「器も含めてセンスいい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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