2026年6月26日（日本時間）に行われたサッカーW杯・北中米大会の日本対スウェーデン戦で、解説を務めた元日本代表の本田圭佑さんが、田中碧選手の「ソックスの状態」に注目する場面があり、反響が寄せられている。

「バーン蹴られたらやばいやん」

後半に入ってすぐ、田中選手がシュートを打った直後にその場面を振り返っている際、本田さんは「え、田中さんめっちゃソックス破けてません？」と驚いたように声を上げた。実況の曽根優アナによると、会場では大画面に田中選手の姿が映し出されていたという。

NHK解説の林陵平さんが「ふくらはぎの圧を避けるためですね。けっこういろんな選手がやっていますね」と説明すると、本田さんは「まじ？ うそやん。わざと？」と疑問。

林さんが「そうです」と答えると、本田さんはさらに「ファッションじゃなくて？」と追及。林さんは「ファッションじゃないです。（足が）つらなくするためというか、ふくらはぎに圧かかるじゃないですか、ソックス。それを軽減してますね」と説明した。

本田さんはこれに、「でもあそこ（破けている部分）バーン蹴られたらやばいやん」と懸念していた。

Xでは、「気になる事聞いてくれてありがたい」「めちゃくちゃ笑った」「驚き具合が最高だった」「ダメージジーンズに反応するおばあちゃんと同じなんよ」といった笑いの反響が寄せられている。