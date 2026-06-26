テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに

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テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに



0.8725 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8701 200日移動平均

0.8678 一目均衡表・雲（上限）

0.8676 一目均衡表・雲（下限）

0.8673 100日移動平均

0.8672 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8648 一目均衡表・転換線

0.8648 一目均衡表・基準線

0.8639 21日移動平均

0.8639 10日移動平均

0.8616 現値

0.8607 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8553 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、保ち合いの強いサポート水準となっていた0.8620レベルを下抜けている。値幅は限定的だが、水準としては年初来安値を更新している。次の下値メドとしては0.8600の心理的水準がポイントとなる。RSI（14日）は41.1と、やや売りバイアスが優勢。保ち合い下限0.8620が新たなレジスタンスとして機能するのかどうかを見極めたい。

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