テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに
テクニカルポイント ユーロポンド、保ち合いを下抜け、０．８６００の心理的水準がポイントに
0.8725 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8701 200日移動平均
0.8678 一目均衡表・雲（上限）
0.8676 一目均衡表・雲（下限）
0.8673 100日移動平均
0.8672 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8648 一目均衡表・転換線
0.8648 一目均衡表・基準線
0.8639 21日移動平均
0.8639 10日移動平均
0.8616 現値
0.8607 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.8553 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロポンドは、保ち合いの強いサポート水準となっていた0.8620レベルを下抜けている。値幅は限定的だが、水準としては年初来安値を更新している。次の下値メドとしては0.8600の心理的水準がポイントとなる。RSI（14日）は41.1と、やや売りバイアスが優勢。保ち合い下限0.8620が新たなレジスタンスとして機能するのかどうかを見極めたい。
0.8725 エンベロープ1%上限（10日間）
0.8701 200日移動平均
0.8678 一目均衡表・雲（上限）
0.8676 一目均衡表・雲（下限）
0.8673 100日移動平均
0.8672 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
0.8648 一目均衡表・転換線
0.8648 一目均衡表・基準線
0.8639 21日移動平均
0.8639 10日移動平均
0.8616 現値
0.8607 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
0.8553 エンベロープ1%下限（10日間）
ユーロポンドは、保ち合いの強いサポート水準となっていた0.8620レベルを下抜けている。値幅は限定的だが、水準としては年初来安値を更新している。次の下値メドとしては0.8600の心理的水準がポイントとなる。RSI（14日）は41.1と、やや売りバイアスが優勢。保ち合い下限0.8620が新たなレジスタンスとして機能するのかどうかを見極めたい。