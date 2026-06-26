女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00）が27日土曜日に第64、65話が続けて放送される。

25日7時30分ごろ、青森県で最大震度6強の地震が観測され、8時から放送を予定していた地上波での第64話放送を中止し、地震ニュースを継続。26日もサッカーW杯生中継のため放送中止としているため、27日土曜日のNHK総合で午前8時から第64話を放送し、続く8時15分から第65話を放送する。

＜第64話のあらすじ＞

ある日、喜代（菊池亜希子）が病院にやってきて、りん（見愛）や多江（生田絵梨花）たちは久しぶりの再会を喜ぶが、喜代はツヤ（東野絢香）の様子を気にする。直美（上坂）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）に出会い…。

＜第65話のあらすじ＞

りん（見上）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。

吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算114作目。田中ひかる氏の「明治のナイチンゲール 大関和物語」を原案とし、文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代に、看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上は大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂は鈴木がモデルの大家直美を演じる。

主題歌は3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」の「風と町」。語りは歌手の研ナオコが務める。