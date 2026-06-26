爆笑問題とウエストランド井口、独特な“仕事の受け方”にMEGUMI感心「よくやってますよね」

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

6月22日（月）の放送では、ウエストランド・井口浩之とアイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜から越岡裕貴＆松崎祐介がゲストに登場。

番組では、井口が仕事のオファーにまつわる驚きのエピソードを明かした。

【映像】ウエストランド井口が仕事を断らない理由

今回は前回に引き続き、ゲストに井口、越岡、松崎が登場。

井口は、“芸人コンビのバランス”についての話題になると、ウエストランドの場合は、“井口がすべてのネタを書き、相方・河本太は何もしない”というように仕事を完全に分けたほうが楽だと明かした。

この話を受けたMEGUMIは、仕事のオファーを受けるかどうかも井口だけで決定しているのか質問。すると井口は、「いや、なんか勝手に入ってくるんですよね…」と返す。

そして井口は、一般的には若手芸人などでも“仕事を受けるかどうか”については事務所から確認が入るが、自身の所属事務所では、爆笑問題と自分だけは「無許可で仕事が入る」と告白。ふぉ〜ゆ〜の2人とMEGUMIは「そうなんですか!?」「よくやってますよね」と衝撃を受ける。

MEGUMIは「やりたくないことだって、ときにはあるでしょうに」と心配するが、井口は「基本的には楽しい」「テレビがとにかく好きなんで」と前向きに語っていた。