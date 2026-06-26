山ノ内勇登がサザンインディアナ大へコミット…日本代表候補の23歳、来季は新天地へ

男子バスケットボール日本代表候補の山ノ内勇登が、NCAAディビジョン1のサザン・インディアナ大学へコミットしたことが明らかになった。

同大はかつてはディビジョン2の強豪として君臨していたが、2022年にディビジョン1へ昇格。2025－26シーズンからオハイオバレー・カンファレンス（OVC）に所属しているチームだ。

福島県出身で現在23歳の山ノ内は、211センチ100キロのセンター。アメリカを拠点にプレーを続け、2021年には一時帰国し、Bリーグのアースフレンズ東京Zに特別指定選手として加入した経歴を持つ。その後、ふたたび渡米し2022年にラマー大学へ進学し、翌年にはポートランド大学へ転校。2024年夏にはネバダ大学へ転校したが、公式戦には出場せず、チームの練習や遠征には参加するレッドシャツとして過ごした。オーラル・ロバーツ大学へ転校した2025－26シーズンは32試合に出場し、うち18試合で先発出場。1試合平均6.9得点4.2リバウンドを記録した。

今回の転校で山ノ内は、NCAAキャリア5校目となるサザン・インディアナ大でプレーすることに。日本代表合宿へ招集されるなど将来を期待されているビッグマンは、今夏も新天地へと挑戦の場を移すことになった。





【動画】山ノ内がコミットしたサザン・インディアナ大学が所属するOVCのプロモーションムービー