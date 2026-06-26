午後：債券サマリー 先物は続伸、株安で安全資産に資金 長期金利２．５９５％に低下 午後：債券サマリー 先物は続伸、株安で安全資産に資金 長期金利２．５９５％に低下

２６日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。株安を受け、安全資産に資金を配分する目的の買いが入った。



米オープンＡＩがＩＰＯ（新規株式公開）の延期を検討していると伝わり、時間外取引で米株価指数先物が下落した。米ハイテク株安への警戒感から韓国の株価指数が大幅安となり、日経平均株価も一時３７００円を超す下げとなった。リスク選好ムードが大きく後退するなかで、債券先物は朝安後に切り返す展開となった。



日銀は２６日、定例の国債買い入れ異オペを４本実施した。このうち、長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」と超長期ゾーンとなる「同２５年超」の応札倍率が前回オペの水準を上回った。債券需給を巡る懸念をもたらす結果となったが、売り急ぐ姿勢は限られた。



先物９月限は前営業日比２０銭高の１２８円２３銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．５９５％に低下した。



出所：MINKABU PRESS